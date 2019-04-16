ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΩ
ΒΡΕΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ.
Υπάρχουν πρόσωπα που συνάντησες τυχαία ή έχεις χάσει τα ίχνη τους και τα αναζητάς στη μεγάλη πόλη; Πρόσωπα που δεν έχεις ιδέα πού βρίσκονται ή είναι στο απέναντι μπαλκόνι και απλώς ντρέπεσαι να τους μιλήσεις; Γράψε εδώ το μήνυμά σου και ίσως πάρεις μια απάντηση.ΣΤΕΙΛΕ MHNYMA
16.4.2019 | 03:59
ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΕΡΧΟΝΑΤΙ ΜΕΤΑ
ΑΝΔΡΑΣ 43 ΕΤΩΝ ΑΝΑΖΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΝΑ ΞΕΚΛΕΙΔΩΘΟΥΝ ΧΑΜΕΝΑ ΠΑΘΗ ΚΑΙ ΕΡΩΤΙΣΜΟΣ
ΕΙΜΑΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΩ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΜΕΝΩ ΜΟΝΟΣ (44 ΕΤΩΝ)
ΕΙΜΑΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΩ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΜΕΝΩ ΜΟΝΟΣ (44 ΕΤΩΝ)
ΠΟΤΕ: Δευτέρα, 15 Απρ 2019
ΠΟΥ: ΑΘΗΝΑ
ΕΙΔΑ: ΕΙΜΑΙ:
ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΤΕ