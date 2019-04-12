ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΩ
ΒΡΕΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ.
Υπάρχουν πρόσωπα που συνάντησες τυχαία ή έχεις χάσει τα ίχνη τους και τα αναζητάς στη μεγάλη πόλη; Πρόσωπα που δεν έχεις ιδέα πού βρίσκονται ή είναι στο απέναντι μπαλκόνι και απλώς ντρέπεσαι να τους μιλήσεις; Γράψε εδώ το μήνυμά σου και ίσως πάρεις μια απάντηση.ΣΤΕΙΛΕ MHNYMA
12.4.2019 | 15:18
ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΩ
ΦΙΛΟΙ ΓΙΟΚ...
ΣΧΕΣΗ ΓΙΟΚ....
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ....FLAT
40 SOMETHING ΕΓΩ ΑΝΑΖΗΤΩ ΚΑΠΟΙΟΝ ΓΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΠΑΡΕΑ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝ ΜΑΣ ΒΓΕΙ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΗΜΕΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ Η "ΣΥΝΤΑΓΗ" ΘΕΩΡΩ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ, ΤΟ ΧΙΟΥΜΟΡ, ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ
ΕΙΜΑΙ "ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ" ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΩ ΓΙΑΤΙ ΚΑΛΩΣ Η ΚΑΚΩΣ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΣ!
ΣΧΕΣΗ ΓΙΟΚ....
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ....FLAT
40 SOMETHING ΕΓΩ ΑΝΑΖΗΤΩ ΚΑΠΟΙΟΝ ΓΙΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΠΑΡΕΑ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝ ΜΑΣ ΒΓΕΙ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΗΜΕΙΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙ Η "ΣΥΝΤΑΓΗ" ΘΕΩΡΩ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΔΙΑΘΕΣΗ, ΤΟ ΧΙΟΥΜΟΡ, ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ
ΕΙΜΑΙ "ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ" ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΦΕΡΩ ΓΙΑΤΙ ΚΑΛΩΣ Η ΚΑΚΩΣ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΟ ΣΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΣ!
ΠΟΤΕ: Παρασκευή, 12 Απρ 2019
ΠΟΥ: ΑΘΗΝΑ
ΕΙΔΑ: ΕΙΜΑΙ:
ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΤΕ