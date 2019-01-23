ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΩ
ΒΡΕΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ.
Υπάρχουν πρόσωπα που συνάντησες τυχαία ή έχεις χάσει τα ίχνη τους και τα αναζητάς στη μεγάλη πόλη; Πρόσωπα που δεν έχεις ιδέα πού βρίσκονται ή είναι στο απέναντι μπαλκόνι και απλώς ντρέπεσαι να τους μιλήσεις; Γράψε εδώ το μήνυμά σου και ίσως πάρεις μια απάντηση.ΣΤΕΙΛΕ MHNYMA
23.1.2019 | 10:38
ΑΣ ΜΗΝ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΜΑΣΤΕ ΠΛΕΟΝ!!!!!
ΔΕΝ ΘΑ ΨΑΞΩ ΟΥΤΕ ΣΧΕΣΗ ΟΥΤΕ ΦΙΛΙΑ ΓΙΑΤΙ ΟΤΑΝ ΛΕΩ ΨΑΧΝΩ ΣΧΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΜΕ ΞΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΛΕΩ ΦΙΛΙΑ ΠΑΡΕΞΗΓΟΥΜΕ ΣΤΕΙΛΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ !!! ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΘΑ ΠΩ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΕΤΣΙ ΘΕΛΩ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΧΑ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΣΑΝ ΝΑ ΣΤΕΛΝΩ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΔΥΣΤΗΧΩΣ ΘΕΛΕΙς ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΟΥΜΕ ΣΤΕΙΛΕ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΚΑΛΟΣ ΒΑΡΕΘΗΚΑ ΝΑ ΓΡΑΦΩ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΟΛΙΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΕΙΣ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΣΑΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΣΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙΣ ΧΡΥΣΗ ΜΟΥ??? ΕΕΕ ΠΑΝΕ ΓΙΑ ΚΑΦΕ ΠΑΝΕ ΣΙΝΕΜΑ ΠΑΝΕ ΟΠΟΥ ΘΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΕΙΣΑΙ ΤΟΣΟ ΚΡΥΑ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΦΙΛΟ -ΦΙΛΗ ΤΕΤΟΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΩ ΣΥΓΟΥΡΑ ΤΑ ΛΕΜΕ!!!! ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΜΙΖΕΡΟΣ ΕΙΜΑΙ ΕΥΔΙΑΘΕΤΟΣ!!!!
ΠΟΤΕ: Τετάρτη, 23 Ιαν 2019
ΠΟΥ: ΠΑΝΤΟΥ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟ 3 ΜΥΝΗΜΑΤΑ!!!
ΕΙΔΑ: ΕΙΜΑΙ:
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