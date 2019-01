Και οι άνθρωποι επιλέγουν την αυτοπροστασία μέσω απόστασης και - εδώ είναι το παράδοξο - υπερπροβολής στο digital world ψεύτικων εικόνων και επιθυμιών?

Είμαι 40, υγιής, οικονομικά ανεξάρτητος , λάτρης της υγιεινής διατροφής χωρίς όμως δογματισμούς, frequent traveler στο εξωτερικό αποκλειστικά για leisure πλέον,με στενό κοινωνικό κύκλο δυστυχώς λόγω μακροχρόνιας παραμονής στο εξωτερικό για επαγγελματικούς λόγους .

Επιθυμώ να γνωρίσω εσενα που εισαι 30-35 και

- είσαι ανεξάρτητη και δυναμική ενώ μπορείς να εκφρασεις τις επιθυμιες σου δίχως να παραβλέπεις τις ανάγκες του ανθρωπου που ειναι διπλα σου

- δεν έχεις εξαρτήσεις απο αλκοολ/ναρκωτικες ουσιες/φαγητο/ζαχαρη

- you can think out of the box σε τουτη εδώ την καταπιεστική κοινωνική πραγματικότητα που ειναι γεμάτη διαφορων ειδων παραδοσεις/οικογενειοκρατια/παπαδοκρατια και περίσση κοινωνική αγενεια (και δεν εννοω απλα πολιτικα ή οικονομικά)

- εισαι ευγενής με ανεπτυγμένους κοινωνικούς τρόπους



Θα επιθυμούσα αρχικά η επικοινωνία να γίνει μέσω μεηλ.

Ευχαριστώ για το χρόνο που σου πήρε να διαβάσεις το ανωτέρω μηνυμα