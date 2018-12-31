ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΩ
ΒΡΕΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΗ.
Υπάρχουν πρόσωπα που συνάντησες τυχαία ή έχεις χάσει τα ίχνη τους και τα αναζητάς στη μεγάλη πόλη; Πρόσωπα που δεν έχεις ιδέα πού βρίσκονται ή είναι στο απέναντι μπαλκόνι και απλώς ντρέπεσαι να τους μιλήσεις; Γράψε εδώ το μήνυμά σου και ίσως πάρεις μια απάντηση.ΣΤΕΙΛΕ MHNYMA
31.12.2018 | 08:25
ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΣΑΣ ΠΙΑΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΠΟΥΘΕΝΑ ΑΛΛΑ.....
ΑΡΧΙΣΑ ΝΑ ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ ΕΑΝ ΟΝΤΟΣ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ Η ΕΑΝ ΕΙΣΤΕ ΟΝΤΟΣ ΤΟΣΟ ΕΞΥΠΝΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΤΗΧΩΣ ΤΥΛΙΓΕΤΕ ΤΟΝ ΑΜΥΡΟ ΑΝΔΡΑ . ΕΓΡΑΨΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΔΩ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΒΡΩ ΜΙΑ ΟΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΔΩ ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ. ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΑΣ ΠΑΝΤΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΩΤΟ ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΝΕΙ ΜΕΤΑ ΠΟΣΟ ΥΨΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΑΝ ΕΚΑΝΕ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΣΕΝΑ ΚΑΛΗ ΜΟΥ ΤΙ ΣΕ ΝΟΙΑΖΕΙ ... ΜΠΡΟΣΤΑ ΠΑΜΕ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΙΣΩ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΕΣΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΛΕΙ ΕΣΕΝΑ !!!!! ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ !!!!! ΑΜΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΕΡΝΑΩ ΚΑΛΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΝ ΝΑ ΣΤΕΛΝΩ EMAIL ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΕΧΩ ΑΜΑΞΙ ΑΚΡΙΒΩ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΒΛΕΠΩ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΟΥΤΕ ΝΑ ΒΓΩ ΕΞΩ ΒΟΛΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕ 2 Η 3 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΩ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΟΠΟΥ Η ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΜΑΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΤΑΕΙ ΜΕ ΝΟΗΜΑ ΤΙ ΝΑ ΠΩ!!!!! ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΛΟ ΑΚΟΥΜΠΑΝΕ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΑΜΑΞΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΙΝ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΤΩΡΑ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΓΙΝΕΙ ΛΟΙΠΟΝ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟΝΙΣΩ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΥΣΤΗΧΩΣ Ο ΑΝΔΡΑΣ ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ ΟΠΩΣ ΗΤΑΝΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΛΑΞΕΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΗ ΨΑΧΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΛΕΕΙ ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΑΡΧΗ ΑΜΑ ΔΕΙΤΕ ΟΙ ΠΟΙΟ ΠΟΛΥ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΜΟΤΙΒΟ ΜΙΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗ ΣΧΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΚΕΝΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΙΟ ΑΠΛΟ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ. ΕΝΩ ΕΣΕΙΣ ΨΑΧΝΕΤΕ ΠΡΙΓΚΙΠΑ ΤΟΝ ΘΕΛΩ ΕΤΣΙ ΑΛΛΙΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ..... ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΣΤΕ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ ΣΑΣ ΘΑ ΜΕΙΝΕΤΕ ΜΠΑΚΟΥΡΕΣ!!!!!! ΤΙΚ ΤΑΚ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΝΑΕΙ ΠΟΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΕΝΩ Ο ΑΝΔΡΑΣ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΤΙ 20 ΤΙ 30 ΤΙ 45 ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΙΣΑ ΙΣΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟ ΓΝΩΣΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΤΕ ΣΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΓΙΑΤΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ
ΠΟΤΕ: Δευτέρα, 31 Δεκ 2018
ΠΟΥ: ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ
ΕΙΔΑ: ΕΙΜΑΙ:
ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΤΕ