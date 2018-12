Romantic "Metalhead"... Χαρακτηριστικα που εκ πρωτης οψεως δεν συναδουν μεταξυ τους... Ενα υπεραναλυτικο μυαλο , με ρομαντικα ιδεωδη , λατρης της συναισθηματικης πλευρας του σκληρου ηχου (και αλλες παρομοιες λεπτομερειες-αντιφασεις)... In search of a challenging mind , in search of a warrior soul... In search of Τhe One...