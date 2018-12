ΤΕΣΤ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ: Κάνε Like ή Dislike στα μεγαλύτερα franchise ταινιών και θα σου πούμε τι τύπος ανθρώπου είσαι



You got: Ρομαντικός

Οι απαντήσεις που έδωσες δείχνουν ότι είσαι περισσότερο ρομαντικός.



Ο/η σύντροφός σου είναι τυχερός/ή που σε έχει, αφού προσφέρεις ό,τι πιο ρομαντικό κυκλοφορεί.



Τα γράμματα αγάπης και τα ρομαντικά δείπνα με κεριά είναι φως φανάρι για εσένα.



Δεν δίνεις προσοχή μονάχα στο σύντροφό σου, ακόμα και οι φίλοι και η οικογένειά σου λατρεύουν την αγαπησιάρικη προσωπικότητά σου.



Αυτό σε καθιστά πραγματικά πολύτιμο/η. Κάνεις τους αγαπημένους σου να αισθάνονται μοναδικοί.





(έκανα το τεστ όχι τίποτε άλλο αλλα να μιλήσουν τα στοιχεία για μένα να μην περιαυτολογώ )



