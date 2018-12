Στον έρωτα το μότο ειναι το «Que sera sera, whatever will be, will be» ή πιστεύεις πως αυτό που θες πρέπει να το κυνηγάς, γιατί αν δεν το κάνεις εσύ αργά ή γρήγορα θα το κάνει κάποιος άλλος; Πιστεύεις στους τυχαίους έρωτες, στους καρμικούς ή μήπως και οι τυχαίοι είναι στην πραγματικότητα καρμικοί;

Σκέψου εκείνους τους ανθρώπους που φεύγουν απ’ τη ζωή σου, έρχονται, κι αν τύχει και ξαναφύγουν, ξανάρχονται. Εκείνους τους ανθρώπους που μαζί δεν κάνετε και χώρια δεν μπορείτε, που χαθήκατε και ξαναβρεθήκατε ή που απ’ τη στιγμή που βρεθήκατε δε χαθήκατε ποτέ. Αν δεν είναι αυτοί καρμικοί έρωτες, τότε ποιοι είναι;

Για τον καθένα σίγουρα υπάρχουν περισσότεροι από ένας άνθρωποι με τους οποίους μπορείτε να ταιριάξετε και να βρείτε κατάλληλες ισορροπίες σε μία σχέση, αρκεί βέβαια να το προσπαθήσετε. Το απόλυτο ταίριασμα, όμως, γίνεται μόνο με έναν και από τη στιγμή που θα γνωρίσεις το πρόσωπο αυτό, κατά κάποιο περίεργο τρόπο θα το αντιληφθείς απευθείας. Το πεπρωμένο -όποιος κι αν το καθορίζει τελικά- φυγείν αδύνατον, έτσι και με κάποιους ανθρώπους μοιάζει ανέφικτο να ξεμπλέξετε.

Μπορεί να είναι εκείνος ο πρώην που κατά διαστήματα γίνεται ξανά νυν, επειδή όσο κι αν νομίζετε πως δεν μπορείτε να τα βρείτε, μια ανεξήγητη έλξη σας φέρνει κοντά. Μπορεί να είναι εκείνος ο κρυφός σου έρωτας, το μεγαλύτερο απωθημένο σου, που τη στιγμή που νομίζεις πως έχεις κόψει κάθε επαφή μαζί του και κατάφερες να τον ξεπεράσεις, περνάει από δίπλα σου στο δρόμο κι οι συγκυρίες σας φέρνουν και πάλι κοντά. Μπορεί να είναι ο παιδικός σου έρωτας, ο καλύτερος σου φίλος ή ακόμα και ο σύντροφος που έχεις αυτή τη στιγμή.

Ο καθένας θα μπορούσε να είναι ο εν δυνάμει καρμικός σου έρωτας, κι όμως αυτός είναι μονάχα ένας. Κι όσο περισσότερα εμπόδια υπάρχουν στη μεταξύ σας σχέση, τόσο πιο εύκολο είναι να αντιληφθείς ότι υπάρχει κάτι ανάμεσά σας που σας ενώνει, που σας θέλει μαζί, ίσως περισσότερο από ότι και εσείς οι ίδιοι.

Αν είναι κάτι να γίνει, θα γίνει χωρίς να μπορείς να το αποφύγεις. Αυτό που θα γίνει, ωστόσο, δε θα προκύψει από σύμπτωση, αλλά είναι απόρροια όλων των προηγούμενων αποφάσεων και επιλογών σου. Τουλάχιστον έτσι λέει το κάρμα και όσοι πιστεύουν σ’ αυτό.

Γι’ αυτό κι οι μεγαλύτεροι έρωτες είναι οι καρμικοί. Αυτοί που ακόμα κι αν κλείσεις τα μάτια μπροστά τους, θα βρουν τρόπο να ‘ρθουν να σε βρουν, που ακόμα κι αν τους διώξεις θα τρέξουν από πίσω σου, που δε χρειάζεται να βάλεις το χεράκι σου, γιατί έχει ήδη φροντίσει κάποιος άλλος για σένα..........