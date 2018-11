All I want for Christmas is you!

Θα γίνεις το δώρο μου;

Αναζητώ μια κοπέλα straight looking,με χιούμορ και όρεξη για μαγικές στιγμές!

Ηλικία 27 έως 34.

Τα υπόλοιπα στο mail!