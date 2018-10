Έχω ξεμείνει.

Έπαθα με την υγεία μου. Οι γιατροί δε ξέρουν τι έχω. Οι εξετάσεις καλές. Εγώ χάλια. 5 χρόνια τώρα.

Με πουλήσαν όλοι. Ούτε ένας δεν ενδιαφέρθηκε. Ε,δε παρακάλεσα κιόλας.

Και τώρα; Τι αξιώσεις να έχω εγώ για μια γυναίκα; άντε για καμιά φουκαριάρα μόνο ε;

Πώς το λέει το τραγούδι;

"I'm gonna find me some kind of good woman,

even if she's dum deaf, cripple or blind..."

Έχει κάποιο δίκιο ο μάγκας δε λέω.