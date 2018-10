Στα stories μιας φίλης στο facebook εμφανίστηκε το εξής: there people you haven't met yet who will love you. Το πήρα για σημάδι.



Το φύλο ενδεικτικό. Δεν ψάχνω ερωτική αγάπη, ούτε ψάχνομαι.