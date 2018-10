Καλησπέρα!



Ήρθα πρόσφατα στην Αθήνα και θα ήθελα να γνωρίσω άτομα για παρέα (καφέδες, μαζώξεις, σινεμά, περπάτημα, φεστιβάλ, συζητήσεις κτλ.)

Ψάχνω άτομα που δε βαριούνται, και δε μιζεριάζουν και έχουν ενδιαφέροντα και όρεξη για να κάνουν πράγματα (όχι συνέχεια καφέδες στο ίδιο στέκι over and over again :P)

Ηλικίες +-25-30.

ΔΕΝ με ενδιαφέρει οτιδήποτε ερωτικό, ψάχνω καθαρά για φίλους. Φύλο ενδεικτικό.