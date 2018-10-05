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5.10.2018 | 17:26

ΔΕΝ Σ ΕΧΩ ΒΡΕΙ ΜΑ ΣΕ ΨΑΧΝΩ

ΒΡΕΞΕ ΒΡΟΧΟΥΛΑ ΝΑ ΠΝΙΓΟΥΝ ΤΑ ΝΙΑΤΑ ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ
ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΡΩΤΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑΝ..
ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΑΛΛΑΞΑΝ
ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΔΕΣ ΠΩΣ ΕΦΥΓΑΝ ΟΣΑ Κ ΑΝ ΜΑΣ ΕΤΑΞΑΝ..
ΧΑΝΕΙ Ο ΝΙΟΣ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΜΕΣΑ Σ'ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
ΧΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΣΑΝ ΝΑ ΝΑΙ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ..
ΘΑ ΒΡΕΙ ΟΜΩΣ ΤΟ ΑΥΛΑΚΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΘΑ ΣΒΗΣΕΙ
ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΘΥΜΗΣΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΧΟΥΝ ΤΥΡΑΝΝΗΣΕΙ
ΠΟΤΕ: Παρασκευή, 5 Οκτ 2018
ΠΟΥ: Σ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΕ ΖΗΤΩ ΠΕΣ ΜΟΥ ΠΩΣ ΚΑΠΟΥ ΕΙΣΑΙ
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