Θέλω να μιλήσω σε ανθρώπους lgbt που αντιμετωπίζουν (ή έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν) κατάθλιψη, κρίσεις άγχους, θέματα σχέσεων, θέματα φύλου, θέματα οικογένειας, ανεργία, μοναξιά... Πιστεύω πως μόνο αν το έχει ζήσει κάποιος μπορεί να καταλάβει. Ο σκοπός είναι η φιλία και η συζήτηση. Θέλω να είναι ευαίσθητοι και συναισθηματικοί χαρακτήρες, ευγενικοί, ειλικρινείς, μορφωμένοι/καλλιεργημένοι και υπέρ των σταθερών μονογαμικών σχέσεων. Παρακαλώ να λέτε λίγα πράγματα για τον εαυτό σας στο αρχικό μήνυμα. Να μην στείλουν ομοφοβικά και τρανσφοβικά άτομα, ούτε άτομα με μισογυνικές ή μισανδρικές απόψεις, ούτε αυτοί που κατακρίνουν τους θηλυπρεπείς, τις butch, τους bi, τους goth κτλ και γενικά όσοι δεν δέχονται το διαφορετικό, you get the point. Ηλικία και φύλο αδιάφορα.