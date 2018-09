Αναζητώ travel buddy για long time travel απο Νοεβριο μεχρι τουλαχιστον Μαρτιο σε χώρες Ν.Ασιάς.Είσαι γυναίκα 30-40, adventurous type, ανοιχτη σε νεεες εμπειριες και περιπετειες, ready to get out of your f****** comfort zone και να ακυρωσεις την συνδρομή σου στο Netflix για ενα 3μηνο, με ευρυ πεδιο γνωσεωμ και αναζητησεω, πνευματωδης,συζητησιμη, επικοινωνιακή, ανεξάρτητη αλλα και team player.Δεν αναζητώ πήδουλο , ατομο για παρέα και life experience share ψάχνω.

Εισαι υπευθυνη για τα αεροπορικα σου, ως ενα βαθμο η διαμονη ειναι καλυμμενη.Περισοοτερες πληροφοριες σε μήνυμα.

ΚΑΛΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ.