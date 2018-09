Λοιπον θα δοκιμάσω 3 διαφορετικές προσεγγίσεις ώστε να πιάσω όλα τα target group εδω στις αναζητήσεις



Πάμε μαέστρο ενα Richard Clayderman ( ποσο old school ειμαι ο ατιμος... )



Σε σενα ρομαντική ψυχή που η ζωή σε έριξε στα βράχια της απονιάς και αναζητάς μια επίσης ρομαντική ψυχή να πεις τον πόνο σου το παραπονο σου να δωθεις να παραδοθεις χωρις να προδωθεις εγω ειμαι εδω.Μιλα.( Η μαλλον γραψε ).

Πες μου γιατι πες μου πως και θα δεις που πονος μοιρασμενος ισον μισος πονος.



Τώρα μαέστρο βάλε ενα James Brown - Give it up or turn it a loose ( ελα να αναβουν τα αιματα ! )



Εισαι απο αυτες που βαριουνται γρηγορα την κουβεντα αν δεν εχει ενδιαφέρον?Εισαι τυπακι τσίφτικο που θελει τα ώπα του και την ανταλλαγή απόψεων αλλα θελει και το αλλιώτικο το πασαλιμανιώτικο το παραλιμνιώτικο το σωστό το πρόστυχο το μεγάλο το απιαστο ? Ε τοτε μου κανεις ( κι αν καταλαβες τι ψαχνω εχεις εξτρα μπονους πόιντς και ενα κανονάκι )



Και για τέλος μαέστρο πιάσε ενα Enigma - Principles of lust

( ετσι χαμηλώστε τα φώτα... take a deep breath..and relax )



Ειτε μεσα στη μερα - ειτε μεσα στο βραδυ ( οκ και απογευμα και χαραμα κτλ το πιανετε το νοημα ). Σας αρεσει το γλινγκ ! που κανει το κινητο οταν εχετε νεο μειλ.

Επειδη μου αρεσει και μενα...στειλτε ενα πρωτες και θα απαντησω και μετα θα απαντησετε κι εσεις κτλ κτλ Θεματολογία ελεύθερη..



Παρατηρήσεις :

Α. Σεμνότυφες να μην στείλουν.Εκτος αν θελουν να τις βοηθησω να αποθεραπευθουν

Β. Ειμαι ανω των 40 αλλα εσυ μπορεις να εισαι οσο θελεις.Ταυτοτητα δε θα ζητησω και γαμο δε θα ταξω.

Γ. Αν κανετε τον κοπο και απαντησετε μην απαντατε με ενα '' Ηi ''.Eleos kapou.



Αντε τι περιμενετε?

Εκει κατω εχει το κουμπακι

Πατηστε το





Υ.Γ. Κυριες/οι της διαχειρισης - Μη μου το κοβετε μιση ωρα το γραφα.Ευχαριστω και may the force be with you ( αν ειναι Trekkie την πατησα.. )