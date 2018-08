...γιατί τελικά αυτές είναι που μετράνε και μένουν στο μυαλό σαν ανάμνηση. Όπως και αν προκύπτουν, με όποιο τρόπο κι αν ξεκινάνε, όπως και να καταλήγουν. Αν είσαι αρκετά τρελή στείλε να τα πούμε και you never know... I dare you!