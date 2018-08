- Σκηνη 1η - Βραδυ - Εξωτερικος χώρος - Μπαλκόνι



Η ηρωίδα μας είναι με το κινητό στο χέρι και χαζεύει το '' Σε Αναζητω '' στην ιστοσελίδα της LIFO



Zoom στην αναζήτηση - Η καμερα εστιάζει σε σκόρπιες λέξεις

" Φεγγάρια'' - '' Βολτίτσες '' - '' Ποτάκια '' - '' Γυμνισμός '' - '' Αρρενωπός '' '' Αμεσα '' - '' Διημεράκι στη σκηνούλα με έναν άγνωστο ''



Πεταει το κινητό απελπισμένη στο τραπέζι



Οσο το πλάνο απλώνει για να δείξει την πόλη απο ψηλά, φωνή off - γυναικεία - με απορημένη έκφραση



- Μα δεν υπάρχει ΕΝΑΣ ρε γαμώτι να θέλει απλα να μιλήσει να αστειευτεί ολοι εδω μέσα ψάχνουν να βρούν το άλλο τους μισό και ΜΟΝΟ ?



Ξαφνικα αστραπές σκίζουν τον ουρανό και μια ΒΑΡΕΙΑ αντρική φωνή ακούγεται



- ΜΗΝ ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΕΣΑΙ ΑΛΛΟ ΚΑΛΗ ΜΟΥ - ΠΑΤΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙΣ -



Κοντινό στην οθόνη του κινητού

Πλέον δείχνει ΑΥΤΗΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ( how is this even possible ? )



Η επιλογή δικιά σου....