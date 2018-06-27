Υπάρχουν πρόσωπα που συνάντησες τυχαία ή έχεις χάσει τα ίχνη τους και τα αναζητάς στη μεγάλη πόλη; Πρόσωπα που δεν έχεις ιδέα πού βρίσκονται ή είναι στο απέναντι μπαλκόνι και απλώς ντρέπεσαι να τους μιλήσεις; Γράψε εδώ το μήνυμά σου και ίσως πάρεις μια απάντηση.ΣΤΕΙΛΕ MHNYMA
27.6.2018 | 20:16
ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑΝΝΗ ΝΑ ΞΕΚΟΛΛΗΣΩ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΣΠΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΓΙΑΝΝΗ,ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΟΥ..ΕΙΜΑΙ Η ΝΑΤΑΣΑ ΠΟΥ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΣ ΝΑ ΞΕΚΟΛΛΗΣΩ ΤΟ ΑΜΑΞΙ, ΤΟ SKODA FABIA,ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΕΓΚΛΩΒΙΣΤΕΙ ΣΤΗ ΛΑΣΠΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΟΧΗ..ΗΜΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ.ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΘΑ ΕΙΣΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΔΙΟΤΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕΣ ΟΤΙ ΕΡΓΑΖΕΣΑΙ ΣΤΟ ΚΑΡΑΒΙ..ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΕ ΚΕΡΑΣΩ ΕΝΑ ΚΑΦΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΠΟΥ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΣ..ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΑΝ ΔΕΙΣ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ.ΣΠΑΝΙΖΟΥΝ ΤΕΤΟΙΟΙ ΑΝΘΡΩ ΠΟΙ..ΕΦΥΓΕΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑ ΝΑ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ..
ΠΟΤΕ: Τετάρτη, 27 Ιούν 2018
ΠΟΥ: ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΕΙΔΑ: ΕΙΜΑΙ:
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