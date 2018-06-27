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27.6.2018 | 20:16

ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΣ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑΝΝΗ ΝΑ ΞΕΚΟΛΛΗΣΩ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΣΠΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΓΙΑΝΝΗ,ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΟΥ..ΕΙΜΑΙ Η ΝΑΤΑΣΑ ΠΟΥ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΣ ΝΑ ΞΕΚΟΛΛΗΣΩ ΤΟ ΑΜΑΞΙ, ΤΟ SKODA FABIA,ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΕΓΚΛΩΒΙΣΤΕΙ ΣΤΗ ΛΑΣΠΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΟΧΗ..ΗΜΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ.ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΘΑ ΕΙΣΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΔΙΟΤΙ ΜΟΥ ΕΙΠΕΣ ΟΤΙ ΕΡΓΑΖΕΣΑΙ ΣΤΟ ΚΑΡΑΒΙ..ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΕ ΚΕΡΑΣΩ ΕΝΑ ΚΑΦΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ ΠΟΥ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΣ..ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΑΝ ΔΕΙΣ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ.ΣΠΑΝΙΖΟΥΝ ΤΕΤΟΙΟΙ ΑΝΘΡΩ ΠΟΙ..ΕΦΥΓΕΣ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΑ ΝΑ ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΩ..
ΠΟΤΕ: Τετάρτη, 27 Ιούν 2018
ΠΟΥ: ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
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