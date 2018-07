ΘΕΑΤΡΟ

We Are Leaving

Ο τολμηρός σκηνοθέτης Κριστόφ Βαρλικόφσκι έρχεται με την καινούργια του παραγωγή στην Αθήνα.

Στο We are leaving ο κορυφαίος Πολωνός καλλιτέχνης διασκευάζει ξανά έναν από τους αγαπημένους του συγγραφείς, τον Ισραηλινό Χανόχ Λεβίν, και το έργο του The Suitcase Packers (Αυτοί που φτιάχνουν τις βαλίτσες τους), εστιάζοντας σε όλους εκείνους που έχουν να επιλέξουν μεταξύ δύο πραγμάτων: είτε να αφεθούν στη μοίρα τους και να πεθάνουν είτε να φτιάξουν τις βαλίτσες τους και να φύγουν όσο το δυνατόν πιο μακριά με άγνωστο προορισμό.

8/7-10/7, Πειραιώς 260, Χώρος Η, 21:00, εισ.: 15-25 ευρώ

Company

Κεντρικό πρόσωπο του έργου ένας εργένης που αρνείται επίμονα να αφοσιωθεί σε μία σύντροφο ή να προχωρήσει σε γάμο.

Έξι βραβεία Tony, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων καλύτερου έργου, καλύτερης μουσικής, καλύτερου λιμπρέτου και καλύτερων στίχων, έχει αποσπάσει το μιούζικαλ Η Παρέα του σημαντικού μουσικού δημιουργού Stephen Sondheim. Κεντρικό πρόσωπο του έργου ένας εργένης που αρνείται επίμονα να αφοσιωθεί σε μία σύντροφο ή να προχωρήσει σε γάμο.

Με αφορμή τα γενέθλιά του, η παρέα του, που αποτελείται από πέντε ζευγάρια σε ευτυχισμένες (φαινομενικά τουλάχιστον) σχέσεις ή γάμους, αποφασίζουν να του κάνουν ένα πάρτι-έκπληξη. Ο μαέστρος Γιώργος Πέτρου και οι μουσικοί της Καμεράτας-Oρχήστρας των Φίλων της Μουσικής βάζουν τη σφραγίδα τους στην παράσταση.

8-9/7, Ηρώδειο, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, 21:00, εισ.: από 15 ευρώ

Βάκχαι

Φωτο: Γεράσιμος Δομένικος

Το σπάνιο έργο του Ιάννη Ξενάκη παρουσιάζεται σε πανελλήνια πρώτη με τη μορφή παράστασης στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για δύο μόνο παραστάσεις. Οι υψηλών μουσικών και φωνητικών απαιτήσεων Βάκχαι ανέβηκαν μόνο μία φορά, το 1993, στο Λονδίνο και δεν ηχογραφήθηκαν ποτέ. Τη μουσική διεύθυνση έχει αναλάβει ο Νίκος Βασίλειου, ενώ η σκηνοθεσία είναι του Γιάννου Περλέγκα.

11-12/7, Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής-ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, 20:30, εισ.: 8-15 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Paul Chan, Odysseus and the Bathers

Τα κινούμενα έργα γλυπτικής του Αμερικανού καλλιτέχνη Paul Chan παρουσιάζει ο οργανισμός Neon στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Κάθε έργο αποτελείται από ένα υφασμάτινο «σώμα» σχεδιασμένο από τον Chan και προσαρμοσμένο σε τροποποιημένους ανεμιστήρες, οι οποίοι δημιουργούν διαφορετικές μορφές κίνησης. Την πολυδιάστατη έκθεση έχει επιμεληθεί ο Sam Thorne, διευθυντής του Nottingham Contemporary.

5/7-14/10, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Νεοφύτου Δούκα 4, Κολωνάκι, Δευτ.-Τετ.-Παρ.-Σάβ. 10.00-17.00, Πέμ. 10:00-20:00, Κυρ. 11:00-17:00, είσοδος ελεύθερη

ΜΟΥΣΙΚΗ

Rockwave Festival 2018: Day 1

Arctic Monkeys

Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του φετινού συναυλιακού καλοκαιριού, οι Βρετανοί Arctic Monkeys θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στη χώρα μας σε πλήρη σύνθεση την εναρκτήρια μέρα του Rockwave Festival.

Μαζί τους θα είναι οι ανερχόμενοι neo-pop Alt-J, ο Miles Kane που έχει χαρακτηριστεί από το Mojo «ένας από τους πιο επιδραστικούς συνθέτες της Μ. Βρετανίας», oι Get Well Soon, το πρότζεκτ του Γερμανού συνθέτη και πολυμουσικού Konstantin Gropper και οι Έλληνες Coretheband.

6/7, Terra Vibe, 37o χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας, Μαλακάσα, εισ.: 75-100 ευρώ

Gyftopoulou Street Fest

Το Gyftopoulou Street Fest επιστρέφει για 5η συνεχόμενη χρονιά στον πεζόδρομο της Γρ. Γυφτοπούλου. Οι φετινοί συμμετέχοντες είναι οι Nightstalker, Bazooka, Junkheart, Speedblow και Seasons A.C. Μέρος των εσόδων του φεστιβάλ θα διατεθεί στη φιλοζωική οργάνωση «Φίλοι Ζώων Χαλανδρίου».

8/7, Πεζόδρομος Γυφτοπούλου, Χαλάνδρι, 17:30, είσοδος ελεύθερη

Paul Van Dyk

Ο Γερμανός superstar της ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής και βραβευμένος με Grammy, Paul Van Dyk, έρχεται στο Bolivar Beach Bar.

7/7, Bolivar Beach Bar, Ακτή του Ηλίου, Άλιμος, 21:00, εισ.: 8-12 ευρώ

Primer Music Festival

Lil Pump

Το νέο dance φεστιβάλ της Αθήνας κάνει πρεμιέρα με συναρπαστικό line-up. Tο Primer Music Festival κάνει επίσημη πρώτη την Τετάρτη 11 Ιουλίου στο Γήπεδο Tae Kwon Do Φαλήρου με μερικά από τα πιο καυτά ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής.

Headliners της διοργάνωσης θα είναι o περιζήτητος νεαρός ράπερ Lil Pump, ο superstar της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής και υποψήφιος για βραβείο Grammy Steve Aoki, ο πολύ αγαπητός στο ελληνικό κοινό Don Diablo, o Αμερικανός παραγωγός και DJ Jauz. το νέο φαινόμενο της dubstep και της EDM, και ο DJ και παραγωγός Tujamo.

11/7, Κλειστό Γήπεδο Φαλήρου (Tae Kwon Do), Δέλτα Φαλήρου, 17:00, εισ.: 35-100 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Autarkic

Autarkik

H ταράτσα του «Ρομάντσο» φιλοξενεί τη σύμπραξη δύο εκ των πιο δραστήριων mobile parties της πόλης, του Needless και του Κορμοράνου, με καλεσμένο τον ανερχόμενο Ισραηλινό DJ και παραγωγό Autarkic. O Autarkic είναι ο Nadav Spiegel από το Tελ Αβίβ.

Φημίζεται για τις εξαιρετικές ζωντανές εμφανίσεις του και τα πολύ καλά λυρικά club tracks που δημιουργεί με εργαλεία του, πέρα από synths, samplers και drum machines, την ίδια του τη φωνή. Μαζί του οι resident DJs του Κορμοράνου Body Double και Blue Lagoon και ο resident του Needless, Chevy.

7/7, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα, 19:00, εισ.: 6 ευρώ

Danceteria: Ady Toledano/ ClubKid/ Roi Poingi

Το Danceteria, μετρώντας ήδη 6 σεζόν στους χώρους του six d.o.g.s, βγαίνει ξανά «εκτός των τειχών» για ένα καλοκαιρινό session στο Spinster. Μαζί του φέρνει ως καλεσμένο τον Ady Toledano (Aaja Recs) από το Βερολίνο. Το line up συμπληρώνουν ο ClubKid και ο Roi Poingi.

6/7, Spinster, Ικτίνου 3, Ομόνοια, 22:00, είσοδος ελεύθερη