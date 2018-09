1.

Η Alinka γεννήθηκε στο Κίεβο της Ουκρανίας, όταν ήταν μέρος της Σοβιετικής Ένωσης, και έζησε εκεί μέχρι τα 7 της χρόνια. Καθώς ήταν κομμουνιστική χώρα τότε, δεν εκτέθηκε καθόλου στη μουσική της Δύσης μεγαλώνοντας.

Πέρασε την παιδική της ηλικία μαθαίνοντας πιάνο και κάνοντας μαθήματα φωνητικής, λόγω της μητέρας της που σπούδαζε επαγγελματίας πιανίστρια στο Ρωσικό Ωδείο. Η Alinka κατά βάθος επιθυμούσε να μάθει κιθάρα, αφού ένιωθε εντελώς punk rock, πριν καν μάθει ότι υπήρχε κάτι τέτοιο.

2.

Η οικογένειά της κι εκείνη έφυγαν ως μετανάστες από τη Σοβιετική Ένωση. Στην αρχή πήγαν στη Βιέννη και το 1988 κατέληξαν στο Σικάγο, μια μετακίνηση που θα είχε τη μεγαλύτερη επιρροή στη ζωή της. Η πρώτη της μεγάλη «ανακάλυψη» ήταν η μουσική και έπαθε τεράστιο κόλλημα με τον Michael Jackson, την Janet Jackson και τη Madonna.

Οι αγαπημένες της ασχολίες ήταν να μαντεύει τον τίτλο και τον καλλιτέχνη κάθε τραγουδιού που άκουγε στο ραδιόφωνο (πέφτοντας πάντα «μέσα») και να φτιάχνει κασέτες με συλλογές. Κάπως έτσι ανακάλυψε τη house, μέσα από τα κομμάτια των Cajmere και DJ Funk.

3.

Η Alinka έρχεται ουσιαστικά σε επαφή με την ηλεκτρονική μουσική την πρώτη χρονιά των σπουδών της στο πανεπιστήμιο, το 1999, όταν κατά λάθος πηγαίνει με την παρέα της στο κλαμπ «Orchid». Γίνεται θαμώνας και πηγαίνει σε όλα τα rave πάρτι που γίνονται στην περιοχή.

Ένα βράδυ που είχε φάει μαγικά μανιτάρια ξεκίνησε το scratching στα πικάπ των φίλων της κι εκεί αποφασίζει πως θα γίνει εξαιρετική «δισκοθέτρια», αφού στο μυαλό της ο θόρυβος που προκαλούσε ήταν καταπληκτικός (ενώ ήταν απλώς θόρυβος).

Αγόρασε, λοιπόν, βινύλια και κάθε μέρα πήγαινε στο σπίτι του φίλου της για να προπονηθεί στο scratching. Μία βδομάδα μετά, απηυδισμένος τόσο εκείνος όσο και οι συγκάτοικοί του από τους απαίσιους ήχους και τον αβάσταχτο θόρυβο που δημιουργούσε, προτείνει να της μάθει να μιξάρει.



Τότε διαπιστώνει κι εκείνη πως αυτή η ιδέα είναι πολύ καλύτερη και ξεκινά να αγοράζει μανιωδώς βινύλια. Το καλοκαίρι γυρίζει στο Σικάγο για να δουλέψει σε μια πισίνα, αλλά συγχρόνως βοηθά τους promoters της περιοχής. Με τα χρήματα που συγκεντώνει, στο τέλος του καλοκαιριού αγοράζει δύο πικάπ Technics κι έναν μείκτη Pioneer.



Περνάει όλο της τον χρόνο παίζοντας μουσική νύχτα και μέρα και σε 6 μήνες κλείνει την πρώτη της εμφάνιση στο Orchid, σε εκείνο το πρώτο κλαμπ που είχε πάει κατά λάθος. Κάπως έτσι ξεκινά το προσωπικό της ταξίδι στη μουσική.

4.

Στην αρχή της καριέρας της επηρεάζεται πολύ από τον Justin Long, έναν από τους πιο αγαπημένους DJs στο Σικάγο. Γίνεται ο μέντοράς της και όταν κλείνει τα 21 την αναδεικνύει σε resident και opening act των Dotbleep πάρτι που διοργάνωνε στο θρυλικό Smart Bar στο Σικάγο.

5.

Το Alinka είναι το παρατσούκλι του Alena, του ονόματος που χρησιμοποίησε στο πρώτο μισό της καριέρας της. Το 2008 νιώθει πως έχει χάσει την έμπνευσή της και ότι έχει κουραστεί πολύ κι έτσι αποφασίζει να κάνει ένα διάλειμμα από το DJing. Όμως της είναι αδύνατο να μείνει μακριά από τη μουσική κι έτσι λίγα χρόνια μετά ξεκινά ένα live project με έναν φίλο.



Μπορεί αυτή η ιδέα να μην τελεσφόρησε, όμως την έφερε σε επαφή με τον Shawn J. Wright, ο οποίος είχε μόλις τελειώσει τη συνεργασία του με τους Hercules and Love Affair και έμελλε να γίνει ο καλύτερός της φίλος, συνεργάτης και συνιδιοκτήτης της δισκογραφικής της.



Η μεταξύ τους χημεία λειτούργησε από την πρώτη στιγμή και αμέσως ξεκίνησαν να δουλεύουν πάνω σε υλικό επηρεασμένο από το Σικάγο, την «πατρίδα» της house, αλλά και την πόλη όπου μεγάλωσαν.



Το πρώτο τους EP κυκλοφόρησε από την Classic Music Company, που, όπως λέει η ίδια, «ήταν μεγάλη στιγμή, αφού έχω έναν τεράστιο αριθμό από κυκλοφορίες της Classic στα ράφια μου».



Πολύ σύντομα ο Shawn και η Alinka ξεκίνησαν τα Twirl πάρτι τους στο κλαμπ «Berlin» στο Σικάγο, φιλοξενώντας DJs όπως οι Derrick Carter, The Black Madonna, Eli Escobar κ.ά., που, τελικά, οδήγησαν στη δημιουργία της Twirl Recordings.

Το mix που έφτιαξε ειδικά για την εμφάνισή της στο φεστιβάλ Reworks Festival 2018



6.

Η Alinka ταξίδεψε για πρώτη φορά στο Βερολίνο το 2015, έχοντας κλείσει εμφανίσεις εκεί, και λάτρεψε αμέσως την πόλη. Ήταν η πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό που ένιωσε τόσο οικεία σε ένα μέρος. Γύρισε στο Σικάγο, ξεφορτώθηκε τα πάντα, αγόρασε ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή και μετακόμισε μόνιμα εκεί.



Το Βερολίνο επέδρασε καταλυτικά στη ζωή και στην τέχνη της, της έδωσε την επιβεβαίωση που χρειαζόταν και έμπνευση σε καλλιτεχνικό επίπεδο.



7.

Μεγαλώνοντας, η Alinka είχε μεγάλο ταλέντο στο μπάσκετ. Έπαιζε γκαρντ στην ομάδα του σχολείου της και κατέρριψε πολλά ρεκόρ με το εντυπωσιακό της jump shοt. Η καριέρα της, όμως, τελείωσε νωρίς λόγω ύψους.



8.

Λατρεύει –κρυφά, όπως λέει‒ την πίτσα της Νέας Υόρκης περισσότερο από αυτήν του Σικάγου, όμως είναι σίγουρη πως στο Σικάγο μπορείς να φας τα πιο νόστιμα hot dogs. Ονειρεύεται το burger του Au Cheval και τα τάκος κάθε, μα κάθε μέρα που είναι μακριά.



9.

Η Alinka ζει με τη γάτα της, την Acid (the house cat), που κάνει όλα τα γατίσια κόλπα και είναι μόνιμα λες κι έχει τριπάρει με acid. Πρόσφατα έκανε ένα illustrated tattoo της γάτας της που γράφει «viva la acid».

Είναι «εθισμένη» στα αθλητικά παπούτσια και συλλέγει φιγούρες της Kidrobot.



10.

Είναι «εθισμένη» στα αθλητικά παπούτσια και συλλέγει φιγούρες της Kidrobot. Την ενδιαφέρει, επίσης, η τέχνη του δρόμου και η φωτογραφία και κάποια από τα tattoos της περιλαμβάνουν τέχνη των Mark Ryder και Dalek. Πρόσφατα πρόσθεσε στη συλλογή με τα tattoos της τη φράση «This must be the place», έναν φόρο τιμής στο τραγούδι των Talking Heads.



Αυτό που πολύ λίγοι ξέρουν είναι ότι άκουσε αυτό το τραγούδι τυχαία μια μέρα μετά τον θάνατο ενός στενού της φίλου κι έτσι το έχει συνδέσει με αυτήν την πολύ συναισθηματική και καταλυτική στιγμή της ζωής της. Από τότε, κάθε φορά που το ακούει σκέφτεται τον φίλο της, τον χρόνο που πέρασαν μαζί και την επίπονη απουσία του.



Μετά από αυτό το γεγονός, η Alinka σταμάτησε να υπεραναλύει τα πράγματα, κάνοντας αυτό που πραγματικά ήθελε στη ζωή της. Τότε ήταν που γνώρισε τον Shawn, επανήλθε στο DJing, ξεκίνησε να ξαναγράφει μουσική και, τελικά, μετακόμισε στο Βερολίνο, ξεκινώντας μια καινούργια ζωή.

Βίωσε μια αναγέννηση, έμαθε να ζει στο παρόν, να χαίρεται την κάθε στιγμή και να είναι ευγνώμων για όλα αυτά που έχει στη ζωή της.

Info:

Η Alinka θα βρίσκεται στο Fix Complex την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του Reworks Festival 2018.