To C/O Pop είναι ένα πενταήμερο μουσικό φεστιβάλ το οποίο διοργανώνεται εδώ και 15 χρόνια στην Κολωνία. Περιλαμβάνει συναυλίες από διεθνείς αλλά και τοπικούς καλλιτέχνες, καθώς και διαλέξεις, εκθέσεις, παράλληλες δράσεις.



Φέτος, είχε επετειακό χαρακτήρα, λόγω των 15 χρόνων αλλά δεν γιόρταζε μόνο τα δικά του γενέθλια. Η Κολωνία φημίζεται για την ηλεκτρονική μουσική σκηνή της. Είναι το σπίτι της Kompakt Records, της πιο σημαντικής ανεξάρτητης δισκογραφικής εταιρείας στην Γερμανία που φέτος κλείνει 25 χρόνια από την ίδρυση της.

Η Kompakt μπορεί να θεωρηθεί αποκλειστικά υπεύθυνη για την άνοδο της γερμανικής techno, σε διεθνές επίπεδο, την προηγούμενη δεκαετία.

Αυτό όμως που πραγματικά κάνει το C/O Pop να ξεχωρίζει είναι η έμφαση στους αναδυόμενους μουσικούς με το βάρος να πέφτει φυσικά στην Γερμανική indie σκηνή. Είναι η τέλεια ευκαιρία για να γνωρίσεις συγκροτήματα που δεν θα γινόταν διαφορετικά επειδή απλά δεν ζεις εκεί.

Το C/O Pop τίμησε επομένως την προσφορά της με μια μέρα αφιερωμένη σε αυτήν. Όλοι οι χώροι του Stadtgarten, του κύριου venue, γέμισαν με καλλιτέχνες που έχει στο roster της για μια μέρα, με highlights τους Tobias Thomas και Michael Mayer που έπρεπε να βρυκολακιάσεις για να τους δεις να παίζουν, μια και έβγαιναν μετά τις 5 και 6 το πρωί αντίστοιχα. Το ίδιο είχε συμβεί την προηγούμενη μέρα με τα σετ του Actress και της Umfang – ενός από τα νέα hard techno αστέρια που κρύβεται πίσω από την νεοϋορκέζικη κολεκτίβα Discwoman.



Ευτυχώς, ο Tobias Thomas ήταν ένας από τους ομιλητές στο πιο ενδιαφέρον από τα πάνελ των διαλέξεων που είχε τίτλο «Politics of Dancing», μαζί με τον Matthew Collin (συγγραφέα του Altered State: The Story of Ecstasy Culture and Acid House), τον Γερμανό δημοσιογράφο, Christian Arndt.

Ανάμεσα τους ήταν και ο Αναστάσιος Διόλαντζης του Reworks Festival που μάλιστα έκλεψε τις εντυπώσεις όταν άρχισε να μιλάει για την επιβίωση ενός τέτοιου φεστιβάλ σε μια χώρα που καταρρέει οικονομικά. O Διόλαντζης το απέδωσε στο πείσμα και στην ατομική προσπάθεια.

Το success story του Reworks Festival φαίνεται ότι προσελκύει αρκετή προσοχή το τελευταίο διάστημα στο εξωτερικό, όπως μου λέει μετά ο Διόλαντζης στην είσοδο του IHK Cologne, με δωρεάν μπίρα και fingerfood που πρόσφεραν για την λήξη των ομιλιών.

Τα τελευταία χρόνια το μοντέλο του Reworks Festival αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για αρκετά φεστιβάλ του εξωτερικού που ζουν με το φόβο της κατάργησης της οικονομικής στήριξης που τους παρέχουν διάφοροι κρατικοί φορείς. Στην Ελλάδα αυτό είναι κάτι ανήκουστο όσον αφορά την μουσική. Ήδη το αντιμετωπίζουν ως ένα από τα πιο σημαντικά φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ευρώπης και αυτό φαίνεται όταν το βάζουν να επιμεληθεί μια βραδιά στο Gewolbe, το μεγαλύτερο κλαμπ της πόλης σε συνεργασία με το Sonar της Βαρκελώνης, και του Nuits Sonores της Λυόν για το πρόγραμμα «We Are Europe».

Συναυλία στο Standtgarten.

Στο φετινό Reworks, μου ανέφερε ο Αναστάσιος, θα εγκαινιαστεί για πρώτη φορά η ενότητα Reworks Agora, ένα μονοήμερο διαθεματικό και πολυδύναμο φόρουμ με Έλληνες και ξένους καλεσμένους και συζητήσεις που θα αφορούν τη μουσική, την τεχνολογία και όχι μόνο. Θα προηγείται του φεστιβάλ μια και θα διεξαχθεί στις 16 Σεπτεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Η χορευτική βερσιόν θα γίνει στις 21-23 Σεπτεμβρίου.



Για να ξαναγυρίσουμε όμως στο C/O Pop, η θεματική των διαλέξεων είναι «Music x Innovation x Networking» και αυτές οι λέξεις χρωματίζουν ιδανικά και το μουσικό κομμάτι του φεστιβάλ που ντύνει κάθε πτυχή της πόλης και έχει μια χαλαρότητα στην ατμόσφαιρα και μια φιλοξενία που σπάνια βρίσκεις σε ανάλογες απρόσωπες διοργανώσεις.

Νεαρά κορίτσια και αγόρια κάθονται το βράδυ έξω στα παγκάκια του Standtgarten που βρίσκεται στην άκρη ενός μεγάλου καταπράσινου πάρκου, τρώγοντας πίτσα ή τηγανητές πατάτες με μαγιονέζα σκόρδο όπως οι Ολλανδοί, περιμένοντας το επόμενο gig χωρίς να χολοσκάνε. Αντίθετα, αυτοί που βιάζονται να μπουν να προλάβουν μια θέση μπροστά στην σκηνή είναι άτομα μεγάλης ηλικίας, παλιοί ροκάδες με λευκές πια αλογοουρές ντυμένοι στα μαύρα. Είναι ένα ενδιαφέρον θέαμα αυτή η πολυσυλλεκτικότητα του κοινού.

Ο Sam-Vance Law εμφανίστηκε στο φεστιβάλ.

Την τελευταία μέρα του φεστιβάλ, η Belgisches Viertel ζωντάνεψε με συναυλίες να γίνονται σε κάθε απίθανο σημείο της μποέμ αυτής συνοικίας, από μια αγγλικανική εκκλησία που φιλοξένησε τους indie pop Jules Ahoi and the Deep Sea Orchestra μέχρι μέσα σε ένα από τα πιο υπερμοντέρνα και posh βιβλιοπωλεία που έχω δει ποτέ. Οι Atna που θυμίζουν αρκετά Enya έπαιξαν εκεί με θερμή υποδοχή από το μικρό κοινό που προσπαθούσε να γεμίσει κάθε γωνία του μαγαζιού για να τους δει. Από φεστιβάλ δεν έλειπαν οι MCs, με δυο από τα πιο ανερχόμενα ταλέντα της χιπ χοπ σκηνής, τη Hayiti και την Ebow.

Να σημειώσουμε ότι το line-up είναι γεμάτο με γυναικεία ονόματα. Στο C/Pop δεν υπάρχει θέμα diversity που συζητιέται έντονα για διάφορα μουσικά φεστιβάλ, τελευταία. Μερικά ακόμη ονόματα: οι Ten Bells που δεν τους πρόλαβα αλλά μου έδωσαν το CD τους θυμίζουν μια ολλανδική εκδοχή των White Stripes, τα νέα αστέρια της hypedub, Okzharp & Manthe Ribane πάνε το gqom ένα βήμα παραπέρα και το τρομερό dream pop τρίο των Jaguwar. Το μέλλον της μουσικής είναι εδώ.

Οι Okzharp & Manthe Ribane επί σκηνής. Φωτο:Yvonne Hartmann

Οι Jaguwar. Φωτο:Yvonne Hartmann

