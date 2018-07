Λίγες ώρες πριν από την ήδη πολυσυζητημένη «μυστική προβολή» του φετινού Athens Open Air Film Festival, το μυστικό αποκαλύφθηκε, αν και οι μυημένοι μπορούσαν να το μαντέψουν ήδη από τα λίγα στοιχεία που είχαν γνωστοποιήσει οι διοργανωτές και λειτούργησαν ως teasers.

«Με νωπές ακόμη τις μνήμες από την περιπετειώδη πρεμιέρα της στις αίθουσες, η πιο πολυσυζητημένη δημιουργία των τελευταίων τριών δεκαετιών στη χώρα μας επαναπροβάλλεται για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια, χωρίς καμία λογοκρισία. Μη χάσετε τη μία και μοναδική ευκαιρία να την δείτε (ή ξαναδείτε) σε μεγάλη οθόνη» περιέγραφε το επίσημο πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ.

Ταινία του 1988, λοιπόν, διάρκειας 164 λεπτών που γνώρισε «επεισοδιακή» πρεμιέρα στη χώρα μας. Δεν είναι άλλη από τον «Τελευταίο Πειρασμό» του Μάρτιν Σκορσέζε.

Το αριστούργημα του μεγάλου Αμερικανού σκηνοθέτη, με τον Γουίλεμ Νταφό στον ρόλο του Ιησού και τον Χάρβεϊ Καϊτέλ σε αυτόν του Ιούδα, βασίστηκε στο αμφιλεγόμενο ομώνυμο έργο του Νίκου Καζαντζάκη που κυκλοφόρησε το 1955 και ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στους κύκλους της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Στην ιστορία θα μείνουν όμως και οι αντιδράσεις φανατικών χριστιανών και θρησκευτικών οργανώσεων που πυροδότησαν βίαια επεισόδια έξω από κάθε κινηματογράφο που πρόβαλλε την ταινία στη χώρα μας, το 1988. Σε κάποιες περιπτώσεις τα επεισόδια επεκτάθηκαν και μέσα στις αίθουσες.

Απόψε λοιπόν, θα έχουμε τη μοναδική ευκαιρία να απολαύσουμε και να επανεκτιμήσουμε την ταινία του Σκορσέζε στον χώρο της Πειραιώς 260.

Info

Athens Open Air Film Festival, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών

Ο Τελευταίος Πειρασμός (The Last Temptation of Christ) του Μάρτιν Σκορσέζε

Πειραιώς 260

16/7, 21:30

Διάρκεια: 164'