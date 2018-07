Eγώ, η Τόνια (I, Tonya, 2017) ***

Σκηνοθεσία: Κρεγκ Γκιλέσπι

Παίζουν: Μάργκοτ Ρόμπι, Άλισον Τζάνι, Σεμπάστιαν Σταν, Πωλ Γουώλτερ Χάουζερ

Με κεντρικό ήρωας της ταινίας του την Τόνια Χάρντινγκ, μια άξεστη αμερικανίδα αθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ που έφτασε μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες στα 90's και ενεπλάκη σε επεισόδιο που οδήγησε στον τραυματισμό της αντιζήλου της, ο σκηνοθέτης Κρεγκ Γκιλέσπι συστήνει μια σειρά από λούμπεν χαρακτήρες που μπλέκουν σε ανάλογες καταστάσεις και συνθέτει το πορτραίτο μιας κοινωνίας όπου το στοργικό γονεϊκό πρότυπο απουσιάζει, η απόλυτη επιτυχία είναι αυτοσκοπός, ο αδυσώπητος ανταγωνισμός το μέσο προς αυτή και το δικαίωμα στο δυτικό όνειρο - θα έπρεπε να έχουμε σταματήσει να κάνουμε λόγο για αποκλειστικά αμερικανικό όνειρο ήδη από τα '80s- παραμένει ταξική υπόθεση.



Σκορσεζική αισθητική, τριπλό ερμηνευτικό άξελ για την Μάργκοτ Ρόμπι και Όσκαρ Β' γυναικείου ρόλου για την Άλισον Τζάνι στον αβανταδόρικο ρόλο της τερατώδους μάνας.

Εγώ, η Τόνια (I, Tonya)

O Άνθρωπος των Σπηλαίων (Early Man, 2018) **1/2

Σκηνοθεσία: Νικ Παρκ

Με τις φωνές των: Έντι Ρεντμέιν, Τομ Χίντλστοουν, Τίμοθυ Σπωλ, Μέισι Γουίλαμς

Με ταινίες όπως το «Wallace and Gromit:Curse of the Were-Rabbit» και το «Shaun the Sheep» η εταιρεία Aardman πρωτοστατεί εδώ και χρόνια στον χώρο του claymation, δηλαδή των κινουμένων σχεδίων όπου οι χαρακτήρες και οι περιβάλλοντες χώροι είναι καμωμένοι από πλαστελίνη.

To «Εarly Man», η πιο πρόσφατη παραγωγή τους, δεν είχε την θερμότατη υποδοχή προηγούμενων δημιουργιών της. Θα περίμενες λόγω του ποδοσφαιρικού του περιεχομένου να είναι οι αμερικάνοι πιο επιφυλακτικοί απέναντι του, ήταν η βρετανική κριτική όμως εκείνη που το αντιμετώπισε με μεγαλύτερη ψυχρότητα.



Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για εύπεπτο ψυχαγωγικό θέαμα, απευθυνόμενο σε μικρούς και μεγάλους, το οποίο μεταφέρει την κόντρα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ- Μάντσεστερ Σίτυ στην εποχή του χαλκού, καυτηριάζει την διόλου αθώα σχέση ποδοσφαίρου και πολιτικής και διατηρεί το ενδιαφέρον μέχρι τέλους χάρη σε σωρεία οπτικών γκαγκ και ευρημάτων.

O Άνθρωπος των Σπηλαίων (Early Man, 2018)

Winchester: Το Σπίτι των Φαντασμάτων (Winchester, 2018) ½

Σκηνοθεσία: Μάικλ Σπιέριγκ, Πίτερ Σπιέριγκ

Παίζουν: Έλεν Μίρεν, Τζέισον Κλαρκ, Εμ Γουάσμαν, Άνγκους Σάμπσον



Aδιανόητα φασαριόζικη φαντασματική ιστορία από τους αδερφούς Σπιέριγκ, υπεύθυνους για το οικτρό «Saw:Legacy» και το φλασάτο φιλμικό παράδοξο «Predestination» που αποκτά σιγά, σιγά μια διόλου ευκαταφρόνητη μερίδα οπαδών ανάμεσα στους φίλους του σινεμά του φανταστικού.



Η ιδέα μιας δαιδαλώδους οικείας, στοιχειωμένης από τα φαντάσματα όσων πέθαναν από καραμπινα Γουίνστεστερ, προσφέρεται για ένα διασκεδαστικό b-movie στα πρότυπα του «House on Haunted Hill» ή του «Thirteen Ghosts» του παγαπόντη παραγωγού Γουίλιαμ Κασλ, οι Σπιέριγκ όμως παίρνουν τα πάντα πολύ στα σοβαρά και στηρίζονται αποκλειστικά σε απότομα ξαφνιάσματα για να σε τρομάξουν, δίχως ιδιαίτερη μέριμνα στο build-up και στην εκτέλεση τους. Θέλουν, δε, να δώσουν κι ένα ηχηρό μήνυμα κατά της οπλοκατοχής, αλλά στο φινάλε πυροβολούν το πόδι τους.



Ούτε με σφαίρες. Κακό το λογοπαίγνιο, αλλά πού να δεις και την ταινία.

Winchester

Mπάλα για Καταραμένους (The Damned United, 2009) ***

Σκηνοθεσία: Τομ Χούπερ

Παίζουν: Μάικλ Σιν, Τίμοθι Σπωλ, Τζιμ Μπρόουντμπεντ, Κολμ Μίνι

Οι αγώνες του Μουντιάλ καλά κρατούν και κρατούν ταυτόχρονα αρκετούς από εμάς μακριά από το άθλημα της σινεφιλίας. Για να μην βγαίνουμε εντελώς εκτός κλίματος, αλλά να μπορέσουμε και να ξεγελάσουμε κάπως αυτό το αγιάτρευτο μικρόβιο που προκαλεί εθισμό στο σελιλόιντ, ευκαιρία να θυμηθούμε μια ωραία ποδοσφαιρική ταινία, η οποία στην χώρα μας κυκλοφόρησε απευθείας στο DVD.



To «Damned United» του Τομ Χούπερ («The King's Speech», «The Danish Girl») αφηγείται το ολιγοήμερο, ατυχές πέρασμα του σπουδαίου προπονητή κι ακόμα σπουδαιότερου γλωσσά Μπράιαν Κλαφ από τον πάγκο της Λιντς.

Πρόκειται, όπως και οι ταινίες του σκηνοθέτη που ακολούθησαν, για σπουδή πάνω στην φιλιά και την συντροφικότητα και τις ιαματικές τους ιδιότητες απέναντι σε δαίμονες προσωπικούς, πρόκειται επίσης για απολαυστικό one man show του βρετανού καρατερίστα Μάικλ Σιν στο ρόλο του ανθρώπου που στη συνέχεια της καριέρας του οδήγησε την Νότιγχαμ Φόρεστ στην κατάκτηση δύο συνεχόμενων Κυπέλλων Πρωταθλητριών.

The Damned United