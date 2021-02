Η Johnson & Johnson κατέθεσε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων αίτηση για έγκριση του εμβολίου της για τον κορωνοϊό.

Η επιτροπή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση του EMA θα αξιολογήσει το εμβόλιο Janssen (η ευρωπαϊκή θυγατρική της J&J) «υπό επισπευσμένο χρονοδιάγραμμα». Η επιτροπή μπορεί να γνωμοδοτήσει για το εν λόγω εμβόλιο έως τα μέσα Μαρτίου «υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα της εταιρείας για την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και την ποιότητα του εμβολίου είναι επαρκώς πλήρη και ισχυρά», σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού.

Ο ΕΜΑ έχει ήδη εξετάσει κάποια δεδομένα για αυτό το εμβόλιο, στο πλαίσιο της διαδικασίας «κυλιόμενης αξιολόγησης». Σε αυτή τη φάση, αξιολογήθηκαν δεδομένα για την ποιότητα, όπως και από εργαστηριακές μελέτες για το πόσο καλά ενεργοποιεί το εμβόλιο την παραγωγή αντισωμάτων και ανοσοποιητικών κυττάρων που στοχεύουν στον κορωνοϊό.

Τώρα, ο Οργανισμός θα αξιολογήσει περαιτέρω δεδομένα για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του εμβολίου της Johnson & Johnson, όπως και για την ποιότητά του. Αυτή είναι η τέταρτη αίτηση που κατατίθεται στον ΕΜΑ για εμβόλιο για τον κορωνοϊό. Ήδη ο Οργανισμός έχει εγκρίνει τα εμβόλια των BioNTech/Pfizer, Moderna και AstraZeneca.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρέτισε την είδηση για την κατάθεση της αίτησης, σημειώνοντας ότι περισσότερα ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια είναι καθ'οδόν.

«Η Κομισιόν θα είναι έτοιμη για να χορηγήσει άδεια μόλις ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δώσει μια θετική επιστημονική γνωμοδότηση. Περισσότερα ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια είναι καθ'οδόν», έγραψε στο Twitter.

