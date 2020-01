North & South (Here With Me)

Δεν ρωτάω πια γιατί ,ούτε θα σου πω μου λείπεις ,ούτε σ'αγαπώ..δεν μιλάω πια





..όλες τις λέξεις της ξεπερνάει η σιωπηλή αναμονή..



νιώθω ότι πρέπει να σε περιμένω λίγο ακόμα.. για ένα τέλος ή μια καινούρια αρχή..



..κι αν δεν είναι να έρθεις θα το νιώσω μυστικά ,δεν χρειαζόμαστε τις λέξεις..



..να μην περιμένω άδικα..

μα ακόμα δεν έχει τελειώσει..