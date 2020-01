Love Never Dies - Phantom of The Opera

Στην αγάπη δε χωρούν μεγέθη. Μεγάλη, ή μικρή... Για "μεγάλους" ή για "μικρούς" ανθρώπους... Αυταπάτες ή ανοησίες στην καλύτερη, υποκρισία ακόρεστων "ανθρώπων" και προφάσεις εν αμαρτίαις απατεώνων, στη χειρότερη.



Η αγάπη χωρίζεται σε δύο είδη, μόνον: Την Αληθινή και την Ιδιοτελή. Αν αγαπάς πραγματικά, τον πιο "μικρό" άνθρωπο θα τον βλέπεις ως το μεγαλύτερο και το σημαντικότερο Άνθρωπο στον κόσμο, θα τον ερωτεύεσαι για τις ατέλειές του πρωτίστως. Δεν θα έχει ημερομηνία λήξης το συναίσθημα και "παλιώνοντας", θα γίνεται ολοένα πιο ισχυρή, αντί να υποχωρεί.



Οι "αστέρες" και οι σινεμαδόπληκτοι, ποτέ δεν θα διαβούν αυτό το κατώφλι. Η Αγάπη για το διονυσιακό "άνθρωπο", είναι ακριβώς ό,τι και το λιβάνι για το σατανά. Ο εφήμερος είναι μαλωμένος με τα άϋλα και όλη του τη ζωή, κατηχείται να τα μισεί, να τα οικειοποιείται και να τα διαστρέφει. Αναθεώρησε, όσο προλαβαίνεις...