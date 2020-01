The Paper Kites - On The Train Ride Home (Official Music Video)

αλλά είναι και κάτι ακόμα. Δεν πιστεύω ότι ο καθένας μας μιλάει τελικά με αυτόν που θα ήθελε να μιλήσει. Θα ήταν πολύ καλό για να είναι αληθινό.