Πύξ Λάξ - Υπάρχουν χρυσόψαρα εδώ; (Official video clip)

αν σε προδώσει κάποιος δεύτερη φορά δε φταίει αυτός αλλά εσύ..



you fooled me once

shame on you

you fooled me twice

shame on me

(κάποτε το είχα στον τοίχο μου αυτό για να θυμάμαι)



δε σου λένε όμως ότι πονάει περισσότερο..



(δυστυχώς μερικές γυναίκες δεν τα πιάνουν με την πρώτη και χαρίζουν έτσι δεκαετίες ζωής για την αγάπη χωρίς καν να μπορούν να το πουν· χαλάλι)



δεν πειράζει μαζεύω τις δικές μου στιγμές αγάπης από αυτά τα χρόνια κι ένα τελευταίο τυπικό μήνυμα ευχών και εύχομαι ο,τι ευχήθηκα πάλι για σένα μέσα από την καρδιά μου.