Ellie Goulding - Love Me Like You Do (Lyrics)

Με κάλεσες σπίτι σου

Μου άνοιξες την πόρτα και με αγκάλιασες

Κι εγώ σε φίλησα στο μάγουλο αλλά μετά εσύ γύρισες και φιληθήκαμε στο στόμα.

Δεν ήθελα να ξυπνήσω!