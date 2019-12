Jane Birkin et Serge Gainsbourg - Je T'aime,...Moi Non Plus

Μια ιστορία αγαπης

Πραγματικής αγάπης και αφοσιωσης

Δύο συντροφοι,με τόσες πολλές αντιθέσεις,με παμπολους χωρισμούς,αλλα με τοση λατρεία ο ενας για τον αλλον.

Αντε ψάξτε να βρειτε κατι ομοιο.

Σε σένα το λεω,μικρη μου κατσαρομαλλα.