Σωστά!

Λυπάμαι που δεν μπορείς να με συγχωρήσεις..

Είναι κρίμα όμως γιατί νόμιζα πως ότι είχες νιώσει για μένα ήταν αληθινό,εγώ σε περίμενα..πάντα σε περίμενα.

Περίμενα ένα μήνυμα που εσύ δεν έστειλες ποτέ.

Ακόμη και μετά από τόσο καιρό το πρώτο βήμα εγώ το έκανα και έκανα μια τρύπα στο νερό.

Έφταιξες για κάποιες καταστάσεις και 'γω κοίταξα μόνο το δικό μου φταίξιμο και σου ζήτησα συγγνώμη.

Δεν είχα ποτέ θέση στην ζωή και την καρδιά σου και αυτό το κατάλαβα για άλλη μια φορά , είτε λάθος κάνω είτε σωστό η απάντηση είναι ίδια.

Δεν ξέρω αν μένει κάτι άλλο για να κάνω,στενοχωριέμαι δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα άλλο.

Μακάρι να μην είχα πονέσει από σένα στο ελάχιστο και να μην σε είχα πονέσει ποτέ, μακάρι τώρα να μπορούσα να αλλάξω κάποια πράγματα αλλά ο χρόνος δεν γυρνάει και δεν μπορώ . Αφού πιστεύεις ότι ο δρόμος μας είναι μόνο μπροστά τότε..δεν έχουμε επιλογή να γυρίσουμε πίσω.

Αν εσύ είσαι εντάξει με τις επιλογές σου θα είμαι και εγώ.



Εγώ δεν μπορώ να μην συγχωρήσω την ψυχή μου.



Αφού το θέλεις θα κοιτάξουμε μπροστά.