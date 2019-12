Evanescence - Bring Me To Life (Official Music Video)

Έχω βρεθεί σε θέση τέτοια που είχα την ανάγκη να μιλήσω κάπου.Δεν ήταν υποχρεωμένος ο άλλος να με ακούσει .Προφανώς θα ήθελε.Ποτέ δεν αρνήθηκα να ακούσω κάτι απ το άτομο αυτό απλά δεν ήθελε να ανοιχτεί.Όμως το να σου χτυπά ότι σε στήριξε ενώ σε άκουγε χωρίς κάποια ουσιαστική βοήθεια ..τότε δεν ειναι και βοήθεια απλά κουτσομπολιό που αργότερα θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει εναντίον σου.

Αν το έκανε δεν άξιζε και δε βοήθησε...και απο πάνω την "άκουσες" κι όλας που του έδειξες εμπιστοσύνη.Έχω μάθει ότι δε γουστάρω να το λέω στα ίσια .Εχω δώσει ευκαιρίες εκεί που δεν έπρεπε.Εμένα ποιος με στήριξε όταν ζήτησα βοήθεια; Ο κανείς.