Το ξέρω πως άργησα αλλά..είδα τελικά πως ακόμη και δίκιο να είχα το έχασα γιατί δεν χρησιμοποίησα το σωστό τρόπο.

Ήμουν λάθος στον τρόπο αντιμετώπισης των καταστάσεων,ήμουν λάθος στον χρόνο ,ήμουν λάθος στο ότι ήμουν καθηλωμένη στην δική μου πλευρά και σε έκρινα συνέχεια. Τα λάθη ήταν πολλά από την αρχή.



Θέλω λοιπόν να σου ζητήσω συγγνώμη για όλες τις φορές που ήμουν λάθος,συγγνώμη για τις φορές που ήμουν σε επίθεση και στις υπόλοιπες που ήμουν σε άμυνα,συγγνώμη για όλα όσα είπα και σε έκανα να στενοχωρηθείς,συγγνώμη για την έλλειψη υπομονής και προσπάθειας.



Σου εύχομαι Χρόνια Πολλά, εύχομαι να είσαι πάντα καλά και ο καινούριος χρόνος να σου φέρει ότι επιθυμείς.