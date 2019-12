Love Actually - To me you are perfect

Στείλε ένα μήνυμα..αυτό μόνο.. στείλε ένα μήνυμα.

Ότι και να είπαμε έρχονται οι γιορτές μας..με στενοχωρούσε πάντα να είμαστε έτσι.

Στενοχωριέμαι που μου έχεις θυμώσει δεν το καταλαβαίνεις;

Λίγη αγάπη να την δείχνεις με υπομονή αυτό χρειάζεται,εσύ έχεις πολύ υπομονή μάθε με να σε εμπιστευτώ ξανά,μπορείς να το κάνεις,αλλά δεν ξέρω αν θέλεις,θέλεις;