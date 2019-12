You Are Not Alone | Overcome Depression, Anxiety and Mental Health Problem Motivational Video

Που έχουμε θέματα.υγειας.σωματικης .νευρολογικής που περάσαμε η είχαμε κατάθλιψη απώλειες και που είμαστε σε πόνο 24 ώρες σωματικά όσο καιρό . Και ψυχικά και δεν φαίνεται.Που συχνά νιώθουμε τύψεις για κάθε διεκδικηση ανθρώπου για σχέση για οικογένεια για έρωτα για στόχους . Που ντρεπόμαστε που δεν είμαστε αρκετοί και σπαρταράμε . Που δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε τον άλλον αλλά τα ερωτικά αισθήματα και η φύση μας.μας πιέζουν να ζητάμε αποκλειστικότητα.Δεν είμαστε μόνοι.Ενα δύο φίλοι και το βιντεο και ειδικοί.Ζωη. Σε εμάς που συναντιομαστε με θεματα