Tracy Chapman - "Baby Can I Hold You" (Official Music Video)

Τι ακριβώς έκανα για να με συγχωρέσεις πρώτη φορά; Και τι εσύ;η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρεις την αλήθεια διότι δεν με ρώτησε κανείς.Επισης δεν σε ρωτησα.Αλλα αν κρίνω από αυτά που είπες εκανες.αν κόβεις τον άλλον σαν γόρδιο δεσμο .Αυτά μου είπε .στον εαυτό του.Εγω γιατί τα άκουγα αναρωτιέμαι;γιατί δεν μιλάνε ανοιχτά και μεταξύ τους άραγε οι άνθρωποι;Γιατί δεν ξεγυμνωνονται;τελείως;για να μην χαθεί η μαγεία λες και χάνεται οταν αγαπάς και είσαι ερωτευμενος.Για φανταστικές πραξεις.Αν θεέ την αλήθεια να έρθεις σε μένα όπως έρχομαι σε σενα.Με πόνεσε πέρα από κάθε φαντασια.Τον αγαπάω Υοαρχεινονκακος χειρισμός πείσματος και ο καλος..Μπορείς να κάνεις ότι θέλεις για να σαι ευτυχισμενος