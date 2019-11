Kozobolis: If You Came Here To Live (In Memory Of Mary Skinner)

Men are from mars women from venus.Τονοροβκημα με τον συγχρονισμό είναι ότι νομίζουμε ότι έχουμε χρόνο και απτην είναι είναι εύκολο για τον άνθρωπο να έχει στην αντίληψη του.Αμφισημο.Λοιοον αν ο χρόνος είναι κ πόνος και χαρά κα με ποιους τον μοιράζεται καποιος στην πραγματικότητα;Με καλή παρέα .Είτε είναι ο εαυτός μας και ο άλλος που διαλεγουμε.

Γενικα ανν δεν παινεψεις το σπίτι σου δεν θα πέσει να σε πλακώσει αλλά σίγουρα δεν θα νιώθεις άνετα.Ευτυχως στην διαδικασία χτισίματος επιλέγουν με ποιον θα χτίσουν οι άνθρωποι ώστε μετά να μην συμβεί κάτι τέτοιο.Αν τον εμπιστεύονται.Αν όχι δεν μπορεί να κάνει την δουλειά του και ο άλλος την ώρα που του πετάς τούβλα.ποναει.παρα πολυ