U2 - With Or Without You

Είμαι εδώ, κι ας είσαι αλλού. Και αυτά που ίσως ανεβάσεις εδώ για μένα, είναι λόγια του αέρα... Ίσα ίσα για να με κρατάνε σε αναμονή.

Δεν έχω ούτε δοκιμάσει άλλο φιλί, άλλη αγκαλιά... Όμως θα φύγω αφού δεν έρχεσαι, γιατί μου έχει λείψει η αγάπη και θέλω μια σχέση το 2020.

Αν από την άλλη εσύ δίνεσαι παντού, μην μπεις καν στον κόπο... Δε μου κάνει... Με απωθεί.