Aerosmith - I Don't Want to Miss a Thing (Official Music Video)

To ξερεις οτι σε καταλαβαινω? Ξερεις ποσο τρελο ειναι αυτο, να σε καταλαβαινω? Ξερεις γιατι κανω ετσι? Οι εξηγησεις ολες ειναι στο τραγουδι... εχω πονεσει πολυ αλλα και αυτο δωρο ειναι για μενα, εμαθα και θα συνεχισω ολη μου τη ζωη να μαθινω απο αυτο μαζι σου... αν με θελεις ομως στη ζωη σου... θα πρεπει να εχω την θεση που λες οτι εχω... καπως δεν ξερω πως...