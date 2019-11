Placebo - Every You Every Me

Μπορεί να λες ότι είμαι για σένα πολλά άλλα το τι λες με το τι κάνεις έχει διαφορά.. εγώ σε λόγια ποτέ δεν θα πιστέψω ... δεν έχει καμία ουσία .. τελικά όντως θα πρέπει να φύγω..όχι για να σε αποφύγω... αλλά γιατι έχω τόσα να κάνω... θα τα έκανα εδώ μαζί σου...δεν υπάρχει ομως μαζί... ούτε εδώ.. ούτε που θα φύγω ...γιατί θα με κρατούσες εδώ χωρίς εσένα και χωρίς τα όνειρα μου ... Το αν εγώ θα κρατήσω από την σπίθα από το τίποτα είναι δική μου προσπάθεια και δικο μου θέμα..