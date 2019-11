Scorpions - No one like you (lyrics)

ότι απόψε μωρό μου σε ήθελα πολύ... Τι κι αν έχουμε μήνες να μιλήσουμε, τι κι αν έχω πάνω από έναν χρόνο να σε συναντήσω.

Αν δεν εύχεσαι τα ίδια με μένα... να χαίρεσαι που δε βρέθηκες μπροστά μου κατά τύχη!