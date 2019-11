African Lions Accept Man As One of Their Own

Κανένα λιοντάρι δεν με έφαγε... Περιμένω να με αποδεχτεί, το ίδιο είναι σε *συνθήκες* "αιχμαλωσίας" και κοίτα να δεις, που με λίγη αγάπη, γίνονται τα πάντα! Μέχρι και τους νόμους της φύσης, προσπερνάει κανείς!