Celine Dion - Because You Loved Me - Lyrics

"ο βήχας και έρωτας δεν κρύβονται". Ορίστε στο πιάτο. Καλή Χώνεψη. Αυτό είναι το εύκολο κομμάτι, στο δύσκολο θα χρειαστεί σόδα.