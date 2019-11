Daughtry - What About Now (Official Music Video)

Και τώρα τι? Και τώρα ποιος? Ποιος θα έρθει να μας σώσει από τις συμφρορές που μόνοι μας δημιουργήσαμε..; Μόνοι μας καταστρέψαμε το πλανήτη μας, το σπίτι μας..

Ας κάνουμε τουλάχιστον τώρα ο,τι μπορούμε.. πριν είναι αργά. Δεν είναι δύσκολο, μπορείς και εσύ να σώσεις τη γή, ανακύκλωσε, τι ποιο απλό; Ανακύκλωσε και γίνε ο σωτήρας του σπιτιού σου.