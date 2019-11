The Show Must Go On-Queen Lyrics (HD)

Ξέρεις κάτι;Είσαι εδώ, μόνο εδώ και χάνεις στιγμές από την ζωή μου.Υπήρξαν φορές που κινδύνευσα και η μόνη μου σκέψη ήσουν εσύ,αλλά εσύ πουθενά. Θέλω πλέον να έχω έναν άνθρωπο που να με νοιάζεται και να είναι στο προσκέφαλό μου όταν αρρωσταίνω,να μην φοβάμαι ότι δεν μπορεί να σηκώσει τις δυσκολίες της ζωής επειδή δεν έχει μάθει να ζορίζεται και να κοιτάει πέρα από τον εαυτό του.

Το για πάντα που είπες ξέχνα το γιατί δεν το μπορείς,ο τρόπος ζωής μας καθορίζει το μέλλον μας και εσύ δεν έχεις παλέψει ποτέ τον εαυτό σου για να σπας τα όρια και να μπορείς να υποστηρίξεις το για πάντα έστω και λίγο.Εγώ θέλω δίπλα μου κάποιον που να μην το βάζει στα πόδια και να είναι έτοιμος και με τον εαυτό του ακόμη να παλέψει κόντρα στα πρότυπα της εποχής,να μην με αλλάζει για ότι γυαλίζει έστω και λίγο περισσότερο ,να στηρίζει καθημερινά μέσα του την επιλογή του..εμένα..να ξέρει εμένα και τον λόγο που με θέλει .

Και 'γω να του δώσω εμπιστοσύνη ,αφοσίωση ,αγάπη όσα χρόνια κι αν περάσουν.Αν είναι εκεί θα είμαι εκεί αν όχι θα έχω κάνει το χρέος μου.Θα το παλέψω να μην φύγω ποτέ και αν φύγω να είμαι η δεύτερη όχι πρώτη.

Σου ζήτησα πολλά δεν ήσουν για τόσα το λάθος δικό μου.