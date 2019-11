Billie Eilish - i love you (Live At The Greek Theatre)

Χαζούλα... Έπρεπε να πιστέψεις τους "ανθρώπους" με τα 10 προσωπεία, τα ψεύτικα χαμόγελα, τη μεταλλική μα εύπλαστη φωνή, τα κούφια ή ανύπαρκτα συναισθήματα, τα πανούργα μάτια που γυαλίζουν σαν ερπετών...



Αν είχες εμπιστευτεί τον ίδιο σου τον εαυτό, αντιθέτως... Αν χρησιμοποιούσες τη συναισθηματική μνήμη και ανακαλούσες τη σωματική επικοινωνία... Τώρα όλα θα ήταν διαφορετικά. Δεν το είχα στα λόγια, ποτέ, πουθενά...



Ο μήνας που σε γνώρισα... Όταν απέδειξες τη θεωρία μου επί αυτού που πάντα πίστευα ότι υπήρχε, αναζητούσα διακαώς, αλλά ποτέ δεν έβρισκα. Για μένα υπάρχει και πάντα και ποτέ. Μετά από αυτό που μου έδωσες τότε εκεί, θα είμαι δικός σου, για πάντα