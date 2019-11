Back Against The Wall - Lyrics - Cage the Elephant

Κανένας δεν αγαπάει με το ζόρι καρδιά μου, αλλά...

Ούτε με το ζόρι πίνει ούτε ξενο..... από τη στεναχώρια του.

Εγώ στη δική μου στεναχώρια δεν μπορούσα να κοιμηθώ ούτε να σηκωθώ. Ήμουν ένα ράκος. Στην υγειά σου, τώρα ζω κι εγώ τη ζωή μου. Δικαίωμά μου και μαγκιά μου. Δεν έχω καμία ενοχή.