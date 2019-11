Sarah Connor - From Sarah with love (with Lyrics) - YouTube.flv

Μου έγραψες τόσες φορές πως σου λείπω.Αλλά εδώ είμαι και απόψε και γράφω.Δεν μίκρυνες την απόσταση,δεν σε έχω δει,δεν μου μιλάς για το καλό μας.

Ζούμε ακόμα μέσα σε αυτόν τον παράδεισο που ανθίζει την νύχτα και πεθαίνει την αυγή για να αναστηθεί πάλι το επόμενο βράδυ.

Αχ αυτός ο παράδεισος των λίγων στιγμών που σου μιλάω ,που μπορούμε να υπάρχουμε μαζί..αυτός ο μικρός ψεύτικος παράδεισος ευτυχίας .

Μην σταματήσεις να με αγαπάς, μην κουραστείς, κάποια στιγμή δεν θα υπάρχουν εμπόδια.

Συνέχισε να με αγαπάς και απόψε και κάθε βράδυ,κάνε όνειρα ίσως έχουμε ελπίδα.

Εγώ ονειρεύομαι εκδρομές, στιγμές μαζί σου ,πολλές όμορφες στιγμές,

Ονειρεύομαι να είμαστε αγκαλιασμένοι τυλιγμένοι με κουβέρτες.. έξω από το τζάμι κρύο,φώτα ,νύχτα, ησυχία..

να μιλάμε ψιθυριστά,να λάμπουν τα μάτια μας,να κοιμάμαι στην αγκαλιά σου..να σου λέω ''κρυώνω αγκαλιασέ με''και εσύ να με αγκαλιάζεις ,να με χαϊδεύεις.. να με φιλάς,να ανασαίνω την ανάσα σου..να..



Μην απορείς ,μπορεί ακόμα να κοκκινίζω μα δεν ντρέπομαι να μιλώ για τον έρωτα που ήθελα να μου κάνεις.

Δεν ντρέπομαι να μιλώ για ότι δεν ντράπηκε ο Θεός να φτιάξει..