Ellie Goulding - How Long Will I Love You

...σαν να το ανακάλυψα εγώ...



Μάλλον ξεχνάς,μιας και τότε ήσουν σε άλλο μήκος κύματος και δεν είχες ποτέ αρκετό χρόνο...

Υ.Γ.

Έχω απαντήσει με οριστικό κι αμετάκλητο τρόπο,για το πως νιώθω για σένα.Τι δεν κατάλαβες;